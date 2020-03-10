Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поправки в конституцию давно назрели и будут полезны для россиян, так как позволят раскрыть социальный характер государства.

«Эти поправки давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан», — сказал глава государства в ходе выступления в Госдуме.

Путин также добавил, что поправки направлены на укрепление суверенитета и традиционных ценностей. Кроме того, внесение изменений в основной закон позволит конкретизировать социальные гарантии граждан, а также создать условия для уверенного развития государства.

Президент выразил благодарность участников рабочей группы по подготовке предложений по поправкам, а также членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, которые принимали участие в работе.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменение политической структуры государства. Инициативы российского лидера позволят усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.