Путин выступает в Госдуме по вопросу поправок в конституцию

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственную думу, где начал выступление по вопросу поправок в конституцию страны.

Первым делом глава государства поблагодарил рабочую группу.

«Начать хотел бы со слов благодарности участникам рабочей группы, депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации, которые напрямую и в очень интенсивном, напряженном режиме непосредственно участвовали в подготовке поправок в основной закон», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин приехал в Госдуму pic.twitter.com/X54Wym0OvW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 10, 2020

Президент напомнил, что именно по его инициативе, высказанной в ходе послания Федеральному собранию, началось широкое обсуждение изменения Конституции России. Путин счел необходимым выразить свою позицию относительно важных предложений, которые прозвучали в ходе дискуссии, развернувшейся в Госдуме в ходе второго чтения законопроекта.

Во вторник нижняя палата парламента проголосовала за ряд поправок, в том числе — поддержала предложение лидера РФ об упоминании бога в основном законе. Также депутаты проголосовали за включение в законопроект поправок, предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами. Кроме того, Госдума поддержала предложенную президентом поправку о русском языке как языке государствообразующего народа.