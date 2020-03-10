Прокоп Перезимний, Дорогорушитель 11 марта: история, традиции, приметы и запреты

Прокопий Декаполит (Исповедник), которого православная церковь вспоминает в начале марта, в народном календаре связан с окончательным наступлением весны, распутицей, первой охотой и началом подготовки к севу.

История праздника

В начале марта православная церковь вспоминает Прокопия Декаполита, или Прокопия Исповедника, который жил в VIII веке в Константинополе. Прокопий был монахом, христианским подвижником и жил в одном из монастырей.

Во времена гонений на христиан при императоре Льве Исавре святитель Прокопий и его ученик Василий Исповедник (его вспоминают через два дня после Прокопия) были подвергнуты жестоким пыткам и брошены в темницу, где находились до самой смерти императора. После смерти императора Прокопий прожил еще около десяти лет, продолжая монашеское служение.

Святителя Прокопия почитают в православии и в католицизме 26 февраля (11 марта) в високосные годы и 27 февраля (12 марта) в невисокосные годы. В високосном 2020 году Прокопия вспоминают 11 марта.

Прокоп Перезимний, Дорогорушитель в народном календаре

На Руси считалось, что на Прокопа Перезимнего, которого также называют Дорогорушителем, или Перезимником, наступает настоящая весна, а из-за бурного таяния снега полностью разрушается санный путь.

Поговорки-приметы гласили:

— Прокоп Зимний (22 ноября) дорогу прокопает, Прокоп Перезимник — порушит. — Прокоп Перезимник дорогу рушит, а сам в сугробе увяз. — На Прокопия снег лежал-лежал, а потом в речку убежал. — У воды нос остер — пробьется всюду.

Что нельзя делать на Прокопия

Перед выездом со двора крестьяне в этот день прислушивались к звуку капели: если она была громкой, отправляться в дальний путь было нельзя.

Приметы на Прокопа Перезимнего

Хорошая капель на Прокопа была знаком, что можно идти в лес охотиться на зайцев. Но, если по дороге в лес заяц перебежал дорогу, — удачи не жди.

Еще одна примета касалась вербы: если ее почки начинают распускаться с макушки, скоро можно начинать сеять. Если макушка вербы голая, лучше подождать, пока установится более устойчивое тепло, и тогда приступать к севу.

Знаком, что скоро можно сеять, считалось также появление в лесу подснежников.