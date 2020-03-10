Кот, кумыс и заговоренная вода с янтарем — что продают в Сети для спасения от коронавируса

В нескольких регионах России вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, а ВОЗ заговорил об угрозе контролируемой пандемии. На страхе эпидемии решили сыграть находчивые предприниматели: в Сети предлагают всевозможные средства от коронавируса — от противогазов до оберегов, заговоренной воды и даже котов. Подборка самых интересных объявлений на тему коронавируса — в материале Федерального агентства новостей.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве регулярно рассказывает о мерах профилактики в столице, но популярность народных средств не остановить. Так, в Сети можно купить кумыс от коронавируса. Автор утверждает, что напиток, «привезенный дедом Александром с лошадиного пастбища, обладает целебными свойствами, убивающими бактерии вируса». Пить рекомендует три раза в день.

Чуть подороже продают китайский отвар от коронавируса — видимо, по принципу «клин клином». Состав отвара неизвестен, но автор объявления уверяет, что он уже «активно используется в китайских клиниках для борьбы с коронавирусом».

Вариант импортозамещения — заговоренная вода на Балтийском янтаре. Для пущего эффекта воде «включали классическую музыку, нацеленную на выздоровление», утверждает владелец. Между прочим, свежий сбор — от 8 марта, бутылка в полтора литра обойдется в 1500 рублей. На удивление, есть и альтруисты — отдают в дар святую воду «с фрагментом ризы дьякона» для утреннего омовения от коронавируса. Оплатить предлагают только доставку по России.

По-прежнему продаются в Сети обереги от коронавируса. Например, за 3000 рублей можно приобрети браслет из неизвестного материала с геометрическими формами. Якобы «обладает сильной аурой, помогает справиться с трудностями в жизни» и укрепляет здоровье за 3000 рублей.

Есть и подешевле — рублей за 500. Правда, их действие настолько подробно авторами объявления не описано.

За 3000 рублей можно приобрести комнатное растение, похожее на хлорофитум и «выведенное в Голландии специально для азиатского континента». Добавим, что в Нидерландах 6 марта уже зарегистрирован первый смертельный случай от коронавируса, а число случаев заражения новым коронавирусом достигло 82.

«Если в течение трех часов в день дышать воздухом, которое выделяет растение, можно не бояться заразиться новым вирусом», — говорится в объявлении.

Неожиданное средство от коронавируса — трюковый самокат — предлагается за 18 000 рублей.

«Для того чтобы не болеть, нужно трюковый самокат иметь», — предполагает автор. В чем-то он прав: протекание болезни, вызванной новым вирусом, зависит, в том числе, от состояния иммунитета, а он в свою очередь — от подвижности и активности человека.

Для тех, кто уже поддался панике, но ранее успел заказать посылки через сайты, в Сети уже рекламируют специальную услугу «получу за вас посылку из Китая». В зависимости от веса, отважный доброволец готов забрать потенциально зараженную посылку за 300-1000 рублей в пределах Москвы.

Другие предприниматели предлагают следующий шаг: противовирусную обработку посылок из Китая за 990 рублей. Обещают обработать упаковку ультрафиолетом, химикатами и предупреждают об «инкубационном периоде» после этих мероприятий в 24 часа.

Напомним, новый коронавирус относится к респираторным. Он передается главным образом воздушно-капельным путем при кашле или чихании, а также через капли слюны или выделения из носа. Также он может распространяться через предметы обихода, когда больной касается любой загрязненной поверхности. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Кроме того, многочисленные объявления предлагают санитарную обработку помещений — разумеется, с приставкой «от коронавируса». Даже швабры продаются, как защитное средство от новой напасти.

Здесь справедливо сказать, что личная гигиена и санобработка помещений — это действительно одна из мер профилактики, которую на сегодняшний день рекомендуют врачи. Самое важное, что можно сделать для своей защиты — соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующее средство. На работе регулярно очищать поверхности и устройства (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

С доставкой предлагают приобрести экспресс-тест на коронавирус от китайской компании KingFocus Biomedical. Цена вопроса 3000 рублей, и деньги обещают вернуть, «если товар не подойдет». Такой экспресс-тест для быстрого обнаружения антител к коронавирусу действительно разработан компанией «Шэньчжэнь Цзиньчжунская биомедицинская инженерия» совместно с командой профессора Дин Дана из Университета Нанкай Южного медицинского университета, командой профессора Чжэн Лея (Южный Китай), командой академика Тана Бенджонга из Университета науки и технологии.

В настоящее время первая партия производственных наборов передана в дар ряду больниц Синьюань, отмечается на сайте разработчика.

В России сейчас действуют две лаборатории, делающие тесты на коронавирус. До недавнего времени все анализы пациентов приходилось отсылать в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. В конце февраля открылся второй пункт в Санкт-Петербурге. Тест на наличие коронавируса назначается только по показаниям и исключительно врачом медицинской организации — поликлиники, больницы или скорой медицинской помощи.

Для постановки диагноза проведения однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то ему исследования проводят два раза. При наличии симптомов ОРВИ исследования проводят не менее трех раз. Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется молекулярно-генетическими методами — ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Самое дорогое средство от нового вируса, найденное в объявлениях, это… кот почти за пять миллионов рублей. «Лечит от неведомых болезней, особенно от коронавируса», — обещает владелец.

Редакция Федерального агентства новостей обращает внимание на то, что большинство рекламных объявлений, связанных с угрозой распространения коронавируса, предлагают антинаучные, шуточные или мошеннические способы защиты.

Добавим, что постановлением правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Распространение фальшивых слухов о коронавирусе будет подпадать под действие закона о недостоверной информации, а авторов вбросов будут привлекать к ответственности.

За фальшивые панические слухи, создающие угрозу беспорядков, причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан наказываются штрафом до 100 000 рублей, за повторное или неоднократное распространение — штраф до 300 000 рублей. Под средой распространения подразумеваются ресурсы сети Интернет, форумы, чаты, комментарии, социальные сети и мессенджеры.

В России создан и действует круглосуточный оперативный штаб по контролю за коронавирусом, все актуальные официальные новости публикуются на сайте мэра Москвы и Департамента здравоохранения столицы.