Дана Борисова заявила, что ей противно смотреть на пьяного Джигана

Москва, 10 марта. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала поведение популярного рэпера Джигана.

В начале 2020 года Джиган вместе со своей семьей переехал в Майами, где в феврале супруга рэпера Оксана Самойлова родила четвертого ребенка. Позднее в СМИ появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа из США. Девушка изъявила желание вернуться на родину. Причиной внезапного отъезда послужило чрезмерное употребление Джиганом алкоголя. Недавно рэпер общался с фанатами в Сети, находясь в состоянии опьянения. Репер использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также попросил дочь сходить за очередной порцией спиртного. Позднее стало известно, что Джиган решил пройти курс реабилитации в наркологическом центре.

Телеведущая Дана Борисова, которая ранее страдавшая от наркозависимости, посоветовала реперу пройти полный курс лечения. Она назвала противными пьяные видеоролики Джигана, выразив уверенность, что реабилитация позволит рэперу вернуться к нормальной жизни, передает NewInform.

«Тут один совет — пройти лечение до конца. Он сейчас в Майами, там есть все условия. В России процесс реабилитации вообще занимает год. Его нетрезвые видео, снятые при детях, смотреть противно», — отметил телеведущая.

Ранее Джиган устроил разборки из-за наркотиков с коллегой по музыкальному цеху, рэпером Гуфом. Во время онлайн-трансляции Джиган назвал Гуфа «сторчавшимся наркоманом» и озвучил угрозы в адрес близких, предостерегая их от употребления запрещенных веществ. Гуф выложил ответ в «сториз» Instagram. По его словам, глупо делать выпады на него, а потом просить «дорожку» или «косячок» в клубе.