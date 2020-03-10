ЦИК заявил, что готов проводить выборы в Госдуму в любое время

Москва, 10 марта. Центральная избирательная комиссия готова проводить парламентские выборы в любое время, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

Ранее депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Александр Карелин рассказал, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении конституции страны поправку о досрочных парламентских выборах. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что поправка будет рассмотрена во вторник.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Карелин может оформить свое предложение в виде поправки ко второму чтению законопроекта об основном законе. Парламентарий указал, что внесет ко второму чтению законопроекта о конституции поправку о досрочных выборах в Госдуму.

«ЦИК и избирательная система в целом готова проводить выборы», — подчеркнула Гришина.

Как пишет РИА Новости, она объяснила, что «система в целом не связана со специальными датами».

«Когда назначаются выборы, тогда и проводятся. Так сделана система в соответствии с законодательством», — резюмировала секретарь ЦИК Майя Гришина.

В начале года президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в основной закон. Депутаты ГД поддержали законопроект в первом чтении. Всероссийское голосование по поправкам в конституцию планируют провести 22 апреля.

Ранее во вторник стало известно, что изменения в основной закон страны поддержат «Единая Россия» и ЛДПР. Об этом сообщили лидеры партий Дмитрий Медведев и Владимир Жириновский.