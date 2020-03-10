Линдеманн прокатился на радиоактивной карусели в Припяти

Берлин, 10 марта. Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн показал фанатам, как катается на старой карусели в заброшенном городе Припять, в трех километрах от которого в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС.

Побывать в зоне отчуждения известный музыкант решил после своего концерта в Киеве, состоявшегося 6 марта. Для этого ему пришлось уехать на 111 километров от украинской столицы.

Он нашел в пустом городе карусель и решил в одиночку прокатиться на ней. Пугающий ролик со своими катаниями он опубликовал в Instagram.

Стоит отметить, что правила посещения Чернобыльской зоны запрещают туристам контактировать с предметами инфраструктуры и быта. Запрет распространяется и на заброшенный парк аттракционов в Припяти.

Зона отчуждения закрыта для свободного доступа, поскольку опасна для людей из-за радиационного фона после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Ранее знаменитый музыкант продемонстрировал поклонникам, как катается на ленте выдачи багажа в петербургском аэропорту «Пулково». Видео хулиганского поступка скандальный артист также опубликовал в своем Instagram. Линдеманн занял место на транспортере рядом с багажом других пассажиров, задрал ноги и проехался, одновременно попивая из алюминиевой банки.

Эксцентричный лидер Rammstein любит шокировать. Свою новую музыкальную группу он назвал матерным словом на русском языке. Нашумевший коллектив уже успел снять клип на песню Till the End. Из-за особенностей содержания ролик, который не отвечает требованиям большинства обычных ресурсов, был размещен на порносайте.