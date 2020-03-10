Джабаров: Отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая останется на совести американцев

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Эту новость прокомментировал Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора Джабарова, «мы отмечаем праздник не для президента США, а для себя, для собственного народа, ради памяти о людях, погибших ради Победы».

«Это решение главы Белого дома. Но жаль, конечно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая. Потому что в 1945 году СССР и США были союзниками. Мы были вместе и вместе сокрушили эту фашистскую гидру. И тогда никто не думал, что важнее и где предпочтительнее находиться», — заметил собеседник ФАН.

Парламентарий выразил надежду, что «господин Трамп принял такое решение в силу высокой занятости в связи с подготовкой к президентским выборам».

«Хотя, повторю, этот день все-таки правильнее провести в Москве, которая внесла основной вклад в Победу. Флаг Советского Союза развевался над поверженным Рейхстагом. Мы потеряли 27 миллионов жизней в той войне, что несоизмеримо больше всех остальных стран, вместе взятых… А решение Трампа пусть останется на совести американцев», — подчеркнул сенатор Джабаров.

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что по дипломатическим каналам поступила информация о том, что Дональд Трамп не будет присутствовать на праздничных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года.

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не знают, на каком уровне будут представлены США в Москве в этот день.

При общении с журналистами он ответил на вопрос, может ли эпидемия коронавируса помешать празднованию 75-летия Победы. По словам Пескова, подготовка идет своим ходом, изменений нет.