Сирия, 10 марта. В Идлибе турецкие пограничники застрелили гражданского. В Аль-Бабе взрыв автомобильной бомбы убил человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в Даръа.

ВС Турции и союзные силы: в Идлиб направили конвой подкрепления, подстрелили мужчину на границе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): проводят расследование двух диверсий неизвестных в зоне операции «Щит Евфрата» в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозревается в организации двух подрывов в Алеппо.

Провинция Алеппо

В зоне контроля турецкой армии и аффилированных группировок в очередной раз прогремел взрыв. Сообщается о ранении человека при срабатывании самодельной бомбы, установленной в автомобиле боевика «Сирийской национальной армии» в городе Аль-Баб, о чем сообщает телеканал Halab Today.

Поступают также сведения о ранении человека в результате подрыва другой автомобильной бомбы в городе Африн, как передает портал Al Mohrar Media. Информации о других пострадавших пока не поступало. Боевики подозревают, что бомбы установили члены «Сил освобождения Африна», которые совершают диверсии в зоне операции ВС Турции «Щит Евфрата». 8 марта аналогичный инцидент произошел у штаб-квартиры протурецких боевиков «Лива Султан Мурад». Взрывчатка была установлена в мотоцикл, пострадал один человек.

Провинция Даръа

Инженерные подразделения сирийской армии закончили очередной этап подрывных работ по поиску и ликвидации боеприпасов и взрывных устройств, оставленных боевиками в районе Ладжат, о чем сообщает новостной портал SANA. Работы продлились до 14.00, в ходе которых саперы с металлоискателями прочесали жилые кварталы и проверили подвалы домов. Собранные боеприпасы, оставленные террористами «Исламского государства»1 и боевиками «Южного фронта» будут уничтожены на военном полигоне за городской чертой.

Провинция Идлиб

Турция продолжает направлять в Сирию новые подкрепления и тяжелую военную технику. Днем автоколонна, в составе которой насчитывалось более 100 транспортных средств и тяжелой военной техники пересекла границу через переход «Кафр-Лусин» и направилась к линии разграничения сторон на юге Идлиба, как передает Telegram-канал (NewsTerkey1).

Как сообщает новостное агентство Al Nour, на севере провинции мужчина был застрелен турецкими пограничниками. По данным источника, погранслужба открыла огонь по жителю, когда он пытался пересечь границу и проникнуть в Турцию в районе деревни Бабсака. Согласно данным Центра документирования нарушений в Северной Сирии (VDC-NSY), турецкие военные в общей сложности убили свыше 400 мирных сирийских граждан на границе между республиками. Далеко не всегда под удар попадают сирийцы, которые пытаются незаконно пересечь границу, в августе 2019 года пограничники подстрелили подростка на севере провинции Хасака. Юноша забрался на крышу дома, чтобы ее отремонтировать, снайпер открыл огонь на поражение. Другому ребенку из приграничного лагеря беженцев прострелили ногу

Провинция Хама

Три человека погибли в районе поселка Мурек, подорвавшись на противопехотной мине. По данным портала Al Mohrar Media, мина-ловушка была установлена в окрестностях поселения во время боевых действий против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. Во время наступления сирийской армии в «Латаминском котле» летом 2019 года боевики намеренно минировали окрестности, чтобы затруднить продвижение подразделениям. Местные жители, которые покинули свои дома во время оккупации региона террористами, до сих обнаруживают как брошенные боеприпасы боевиков, так и мины-ловушки.

1 Организация запрещена на территории РФ.