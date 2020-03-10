Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на рынок труда в России

Москва, 10 марта. Конкуренция на рынке труда снизилась на фоне вспышки коронавируса, сообщила компания Superjob. Эксперты считают, что у соискателей шансы найти высокооплачиваемую работу стали выше.

На сайте компании появилась функция для тех, кто уже переболел коронавирусом. Работодатель оставляет за собой право запросить соответствующие медицинские документы.

Эксперты подчеркивают, что ситуация с коронавирусом повлияла на количество собеседований. Теперь работодатели внимательнее изучают резюме.

Они добавили, что сейчас у соискателей на 10-15% больше шансов найти хорошую работу, чем раньше.

Напомним, что о новом вирусе стало известно в конце декабря прошлого года. Власти Китая сообщили о коронавирусе в ВОЗ 31 декабря.

Вирус типа COVID-19 распространился более чем в 70 странах мира и повлиял на мировую экономику. По последним данным, жертвами коронавируса стали более 3,6 тысячи человек.