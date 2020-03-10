Собчак показала на видео первый поцелуй трехлетнего сына

Москва, 10 марта. Журналистка Ксения Собчак запечатлела трехлетнего сына, поцеловавшего свою подругу. Поклонники умилились, увидев искреннее проявление чувств детей.

В Instagram-аккаунте звезды появилось видео со дня рождения дочери дизайнера украшений Яны Расковаловой. Сын Собчак и режиссера Максима Виторгана Платон подошел к имениннице и зацеловал ее.

Платон при этом трогательно удерживал свою подругу детства за руку. Девочка смутилась и застенчиво опустила глаза.

«Когда вы с подругой даже рожаете одновременно, ваши праздники выглядят вот так», — прокомментировала видео светская львица.

Расковалова выложила в своем профиле фотографию пары и отметила, что самая крепкая дружба — дружба с детства.

Интернет-пользователи восхитились первым поцелуем Платона и отметили, что целующиеся дети подруг выглядят восхитительно и мило.

«Какой любвеобильный малыш, значит дома его зацеловывают», — написала assel_atina.

«Девочки всегда знают, как выбрать парня своей мечты!» — добавила evgenialinovich.

«Не до пузырей, там любовь», — отметила ryjgrf77.

«Самые искренние целовашки», — подчеркнула maridonets.

«Какие милахи! Очаровательные малыши!» — восхитилась nelepovayulia.

«Ой, что делается», — написала jeanzoo770.

«Боже мой, какая нежность. Какая прелесть», — констатировала e.v.z.17.

«Боже, что за прелесть?! Такие сладкие детишки… Платон такой ужажер», — добавила mariaoleoleole.

Ксения Собчак родила первенца в 2016 году. Отцом ребенка стал актер и режиссер Максим Виторган. Сейчас пара в разводе, новым супругом ведущей стал театральный режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.