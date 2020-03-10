Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверную информацию о коронавирусе в РФ

Москва, 10 марта. Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» удалили недостоверную информацию о распространении коронавируса на территории России, об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в РФ коронавируса», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Генпрокуратура РФ в ходе мониторинга и анализа интернет-ресурсов выявила случаи публикации недостоверной информации якобы о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей. Генпрокуратура РФ потребовала от соцсетей ограничить доступ к фейкам о коронавирусе.

О первых случаях заболевания COVID-19 в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об эпидемии с многочисленными очагами и объявила о чрезвычайной ситуации международного масштаба.

По последним данным, в мире коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 110 тысяч пациентов, скончались около 3,8 тысячи человек, вылечились — свыше 62 тысяч заразившихся. В России по стоянию на 9 марта было зарегистрировано 20 зараженных.