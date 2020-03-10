Волочкова похвасталась укладкой от домработницы

Москва, 10 марта. Балерина Анастасия Волочкова в попытках спасти испорченные волосы обратилась за помощью к своей домработнице Лоле — девушка сделала светской львице укладку.

Экс-прима Большого театра давно лишилась густых локонов из-за частого окрашивания и других травмирующих шевелюру процедур. Недавно она даже примерила несколько париков — настолько ее, по всей видимости, не устраивает внешний вид собственных волос.

«Приобрела разные шиньоны, расчески и с косичками заплетенными уехала», — написала балерина в одном из постов в Instagram.

В Stories Волочкова похвасталась очередным преображением. На этот раз она решила обратиться за помощью не к профессиональному стилисту, а к домработнице.

«Мой личный домашний стилист Лолочка. Кажется, ей самой нравится сделанная мне укладка», — написала звезда поверх селфи.

Комментарии Волочкова давно уже закрыла, поэтому остается лишь гадать, как ее фанаты и хейтеры отнеслись к такой смене имиджа.

Ранее экс-прима Большого театра поделилась с подписчиками откровенным снимком из бани. Распаренная балерина снялась в обнаженном виде в «деревянном» платье из канадского дуба. На этот раз обошлось без ее фирменного шпагата

К слову, эти шпагаты недавно раскритиковала журналистка Ксения Собчак. «Изюминку» танцовщицы она назвала признаком отчаяния. Волочкова в ответ объявила, что «блондинка в шоколаде» паразитирует на ее имени из зависти.