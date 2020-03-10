Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова оценила поправку к конституции о детях

Грядущие поправки к Конституции РФ о детях не должны отменять действующих положений о защите института семьи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя формулировку о положении детей в государственной политике России.

10 марта Государственная дума РФ приняла во втором чтении новый текст 67 статьи Конституции РФ, где говорится в том числе о задачах государственной политики в отношении несовершеннолетних. 11 марта ожидается, что за поправки Госдума проголосует в третьем, окончательном чтении. А 22 апреля по всей стране пройдет общероссийское голосование за обновленную конституцию.

От «достояния» к «приоритету»

10 марта глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что формулировка о детях, которые «являются важнейшим достоянием России», будет скорректирована.

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», — в такой редакции предлагается изложить текст поправки с учетом замечаний общественности.

По словам Крашенинникова, предыдущий вариант оказался «не самым удачным» и вызвал критику в обществе. В частности, 190 просемейных и патриотических общественных объединений подписали открытое письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой не допустить «включения в Конституцию Российской Федерации положения о том, что дети являются достоянием государства». Отдельные активисты также проводили пикеты против внесения этой поправки к Основному закону страны.

«Это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в конституцию. Все-таки наша цель — чтобы формулировки постулатов Основного закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества», — прокомментировал общественную реакцию Крашенинников.

В первоначальном варианте соответствующего пункта дети обозначались как «важнейшее достояние Российской Федерации». Остальные положения новой редакции 67 статьи не вызвали вопросов и останутся в первоначальном варианте. «Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», — в частности, отмечается в ней.

Комментируя текст поправки о детях, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подчеркнула недопустимость противоречия изменений уже устоявшимся в обществе ценностям и действующим законам о защите семьи.

«Мы с уверенностью можем говорить о том, что грядущие поправки не должны отменять действующие статьи Основного закона в сфере семейной политики. Они говорят о том, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства», а «забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей», — заявила ФАН Анна Кузнецова.

Мнение лингвиста: дети — не имущество

Прежняя формулировка противоречила и нормам литературной речи, считает профессор Института русского языка РАН, доктор филологических наук Анатолий Баранов. В интервью корреспонденту ФАН он дословно процитировал определение слова «достояние» из Толкового словаря русского языка под редакцией Ожегова и Шведовой. Согласно академическому толкованию, по основному определению всколыхнувшее общественность слово обозначает «имущество, собственность», а в переносном значении — «духовные ценности».

«Эти два значения плохо согласуются с той идеей, которую пытались вложить авторы поправки. Ясное дело, что рассматривать детей как имущество Российской Федерации представляется мне несколько смелым и в юридическом, и в бытовом, обыденном смысле», — объяснил лингвист.

Эксперт считает некорректным использование слова «достояние», даже если подразумевалось его переносное значение, поскольку дети материальны и не могут быть «духовной ценностью».

«Те, кто писал этот текст, конечно, использовали слово «достояние» в метафорическом значении. Но нельзя включать без специального определения подобные слова в какие-то законодательные акты, а тем более в конституцию», — подытожил профессор.

Общественные организации усмотрели в первоначальном тексте поправки опасность усиления института ювенальной юстиции в России.

«Каждый законопроект, который выходит, мы оцениваем на риски упрочения этой системы. Конечно, в формулировке «дети — достояние государства» мы сразу увидели ювенальную опасность. В европейских странах отец и мать после появления на свет ребенка уже не являются полноправными родителями для него, у них полноценных прав уже нет», — пояснила позицию противников старой версии поправки руководитель объединения «Общественный уполномоченный по защите семьи» Ольга Баранец.

Депутат ГД: «России важен каждый ребенок»

Между тем, все эти страхи оказались беспочвенными. Уже ко второму чтению 10 марта депутаты получили новую редакцию поправки, в которой законодатели учли замечания взволнованных родителей и активистов общественных организаций и постарались предотвратить поднявшуюся волну «сравнений и конспирологических умозаключений», как назвал их Крашенинников.

Представители Госдумы еще раз обратили внимание мам и пап России на то, что посвященный детям пункт закона — совсем не о праве собственности на юных россиян и не о попытке приравнять мальчиков и девочек к материальным предметам или духовным категориям. Смысл поправки и в первоначальной, и в нынешней редакции заключается в важности детей для государства.

«Это (поправка о детях. — Прим. ФАН), наоборот, с точки зрения заботы о самом главном — о детях. И подтверждает то, что России важен каждый ребенок, и то, в каких условиях он растет, воспитывается. И в случае, если очень сложно складывается судьба ребенка, то государство берет на себя обязанность создавать ему условия для развития», — объяснила в интервью ФАН смысл поправки первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Депутат отметила, что члены рабочей группы, рассматривающие и утверждающие текст поправки, так же как и общественные активисты, являются мамами и папами, бабушками и дедушками и не заинтересованы в нарушении прав несовершеннолетних или в создании угрозы для института семьи в России.

«Мне хочется успокоить всех родителей и сказать, что мы готовы прислушиваться к их пожеланиям, словам. Мы видим в них экспертов тех законов, которые сегодня принимаются государством, готовы с ними взаимодействовать и приглашаем работать с нами. Еще раз подчеркиваю, что России важен каждый ребенок», — резюмировала Окунева.

Поправка о важности детей для государственной политики была внесена президентом РФ Владимиром Путиным ко второму чтению законопроекта об изменениях в конституции. Поправка в обновленном виде одобрена депутатами Госдумы во втором чтении.

Утверждение законопроекта о конституционных изменениях в третьем чтении намечено на 11 марта. Общероссийское голосование по поправкам к конституции состоится 22 апреля — этот день объявлен выходным в стране.