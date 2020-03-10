Названа дата премьеры песни Little Big для Евровидения

Москва, 10 марта. Премьера песни российской группы Little Big, с которой музыканты выступят на популярном конкурсе Евровидение в этом году, состоится 12 марта на шоу «Вечерний Ургант». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

«Информация о песне была передана в Европейский Вещательный союз своевременно и в соответствии с регламентом», — говорится в сообщении.

По правилам Евровидения музыканты должны были определиться с песней до 9 марта. При этом требованиями конкурса не регламентируются сроки премьеры песни, пояснил ранее источник Федерального агентства новостей. По его словам, каждый телевещатель вправе самостоятельно определить, когда представлять песню.

Ранее пользователи Интернета обнаружили отрывок неизвестного ранее трека Little Big под названием Uno. В Сети предположили, что именно с этой песней группа выступит на конкурсе. PR-менеджер лейбла Little Big Family Полина Храмова комментировать эти предположения отказалась. А лидер коллектива Илья Прусикин заверил поклонников, что трек для конкурса «будет веселым». Он также пообещал, что у группы все будет «тип-топ» с хореографией.

Little Big — рейв-группа из Санкт-Петербурга, которая давно популярна в Европе. Коллектив славится своими провокационными и запоминающимися клипами. Музыканты неоднократно давали концерты в других странах. В связи с этим группу сейчас считают одним из главных претендентов на победу.