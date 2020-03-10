Дочь Малафеева решила заняться наркоторговлей, чтобы покупать еду

Москва, 10 марта. Дочь бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей нехваткой денег.

На днях появилась информация о задержании 16-летней дочери Малафеева в Петербурге при продаже запрещенных веществ. Против девочки-подростка возбудили уголовное дело.

На допросе Ксения призналась, что решила продавать наркотики из-за нехватки денег на карманные расходы.

«Дочь Вячеслава Малафеева — Ксения — решила продавать наркотики из-за нехватки денег на карманные расходы», — сообщил источник Telegram-канала LIFE SHOT в правоохранительных органах.

По словам девушки, полицейские задержали ее при первой же попытке сбыть наркотики. Дочь Малафеева планировала тратить заработанные деньги на еду и оплачивать такси.

Отец девушки объяснил поведение уличенной в наркоторговле дочери сложным характером. По его словам, дочь давно хотела пожить отдельно, и для нее подготовили отдельную квартиру. Между тем Малафеев заверил, что постоянно на связи с дочкой.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. У бывшего голкипера «Зенита» в этом браке также родился сын Максим. Первая жена профессионального спортсмена погибла в автомобильной аварии в марте 2011 года в Петербурге.