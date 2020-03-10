Путин выступит в Госдуме по поправкам в конституцию 10 марта

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин выступит в Госдуме 10 марта после 15.00. Глава государства прокомментирует дискуссии по поправкам в конституцию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Проинформировал президента Путина о состоявшемся обсуждении в Государственной думе. Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 15.00», ― сообщил Володин.

Во вторник в Госдуме прошло второе чтение законопроекта об изменениях в Конституцию РФ. Нижняя палата парламента проголосовала за ряд поправок, в том числе, поддержала предложение лидера РФ Владимира Путина об упоминании бога в основном законе.

Также депутаты проголосовали за включение в законопроект об изменениях в конституции поправок, предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами. Кроме того, Дума поддержала предложенную президентом поправку о русском языке как языке государствообразующего народа.

Внести изменения в конституцию предложил президент РФ во время послания к Федеральному собранию 15 января. 22 апреля состоится всероссийское голосование по предлагаемому пакету поправок.