Фельдмаршал Хафтар по приглашению Меркель прибыл в Берлин

Берлин, 10 марта. Фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию (ЛНА), с официальным визитом прибыл в Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он обсудит с представителями ФРГ внутриливийский кризис и способы мирного решения сложившихся противоречий. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Отмечается, что Хафтар намерен озвучить собственные предложения, на основе которых конфликт будет решен в политической плоскости, а не в военной. Особое внимание будет уделено влиянию других стран, в частности, военному вмешательству Турции в гражданский кризис. Также фельдмаршал поднимет вопрос о противостоянии усиливающейся террористической угрозе.

Накануне с аналогичными предложениями Хафтар посетил Францию, где провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер заявил, что Париж «продолжает поддерживать ЛНА и признает ее ключевую роль в борьбе с терроризмом».

Стоит отметить, что официальный визит Хафтара происходит на фоне масштабного наступления террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, атакующих позиции ЛНА в окрестностях Триполи, а также на направлениях аль-Вишка и Абу Курайн.