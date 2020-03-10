Посол Украины похвастал, как ВСУ учат НАТО воевать

Киев, 10 марта. Канадские военнослужащие учатся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) методам окопной и гибридной войны и способам радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Дипломат напомнил, что с 2015 года на Яворовском полигоне во Львовской области проходят совместные тренировки канадских и украинских военных Unifire. По словам Шевченко, уже более 14 тысяч солдат ВСУ прошли обучение у канадцев. При этом посол подчеркнул, что канадские солдаты тоже приобретают у украинцев определенные навыки.

«Мне было чрезвычайно приятно на Яворовском полигоне слышать, как канадские военные рассказывают своему министру или премьер-министру об уроках, которые они выучили у наших бойцов», — поделился украинский дипломат в эфире «Громадське радио».

Как отметил Шевченко, украинские солдаты имеют уникальный опыт борьбы. Дипломат подчеркнул, что Украина хочет максимально использовать этот опыт и поделиться им со своими партнерами, передает «ПолитНавигатор».

«Такими, как Канада, и с другими партнерами по НАТО», — подытожил посол.

Отметим, что в прошлом году украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Андрея Шевченко. Посла подозревали в госизмене из-за продажи земли в Крыму, который в 2014 году воссоединился с Россией в результате законного референдума. По версии следствия, Шевченко продал землю на полуострове «по российским законам, на российском нотариальном бланке и за российские рубли», оформив доверенность на своего помощника.