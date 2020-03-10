Киев, 10 марта. Власти Украины не предпринимают никаких мер для реабилитации военных, принимавших участие в гражданской войне в Донбассе и брошенных после этого на произвол судьбы. Об этом заявил «ветеран» Вооруженных сил страны под псевдонимом Олекса Довбуш.

«Окончание этой войны будет еще не скоро. И, насколько я знаю, посттравматический синдром развивается в геометрической прогрессии с течением времени», — констатировал бывший «атошник».

По его словам, участники боевых действий в Донбассе, оставленные без поддержки государства, погрязают в криминале. Например, торгуют боеприпасами, которые затем используются не по назначению и приводят к травмам детей и взрослых.

Довбуш предрек Украине страшное будущее, поскольку такие проблемы, по его мнению, будут нарастать. Он пожаловался на действия властей, которые не предоставляют бывшим участникам войны на юго-востоке страны должное обеспечение.

В качестве примера он привел ситуацию с ветеранами в США, которые после боевых действий во Вьетнаме в большинстве своем попадали в тюрьмы или имели другие не менее серьезные трудности.

«Это огромная проблема, и она волной ощутимо накроет Украину», – заключил Довбуш.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В тот год в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию. За несколько лет боевых действий погибли тысячи человек.

В комментарии Федеральному агентству новостей украинский политолог Евгений Голышкин высказал мнение, что агрессивная политика по отношению к инакомыслию еще обязательно скажется плачевно для Украины.