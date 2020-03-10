Анкара угрожает ударом по сирийской армии в случае нарушения перемирия в Идлибе

Анкара, 10 марта. Турция возобновит военные действия в Сирии, если согласованное перемирие в Идлибе будет нарушено со стороны сирийской армии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара работает над тем, чтобы перемирие в провинции было постоянным.

«Если сирийская армия, несмотря на введение режима прекращения огня, начнет продвижение на северо-западе Сирии, мы предпримем то, что уже предпринимали ранее», — приводит его угрозу турецкое агентство Anadolu.

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу в Идлибе в ночь на 6 марта. Он стал одной из мер по урегулированию ситуации в Сирии, определенных на переговорах лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта в Москве.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), с момента достижения договоренностей о прекращении боевых действий число обстрелов в провинции снизилось и продолжает регулярно уменьшаться.

Идлибская зона деэскалации продолжает оставаться одним из самых напряженных сирийских регионов. Зимой там резко увеличили боевую активность террористы, приступив к атакам мирных кварталов. При этом радикалы пользовались поддержкой Анкары, которая помогала им вооружением и военной техникой. Своим пособничеством боевикам Турция осложняла задачу Сирийской арабской армии (САА), которая ведет против боевиков военную операцию, стремясь очистить страну от засилья вооруженных формирований.