Киев, 10 марта. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины, рассказал о звонке президенту РФ Владимиру Путину в 2014 году.

Экс-секретарь СНБО признался, что позвонил в Москву во время событий в Крыму. Сначала Турчинов разговаривал с тогдашним спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.

«Пошли угрозы, что если будут гибнуть русскоязычные, русские, то они нас как военных преступников будут искать по всему миру», ― заявил Турчинов в интервью «Крым. Реалии».

По его словам, он попытался позвонить президенту РФ после требования Генштаба РФ украинским подразделениям в Крыму сложить оружие.

«Мне надо было выиграть время любым путем. Поэтому, делать нечего, я попытался позвонить Путину по спецсвязи в Кремль. Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимный», — добавил Турчинов.

Тогда он вновь позвонил Нарышкину и стал «блефовать», что украинские военные будут стрелять на поражение. По словам Турчинова, это якобы предотвратило штурм.

Кроме того, Турчинов объяснил, почему в 2014 году на Украине не ввели военное положение. Он отметил, что в случае военного положения выборы отменяются.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.