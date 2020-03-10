Перспективная беспилотная субмарина ВМС США CLAWS не конкурент российскому «Посейдону»

Военный аналитик Василий Дандыкин заявил, что перспективная беспилотная подлодка США CLAWS не сможет выполнять те же функции, что российский «Посейдон».

Ранее издание New Scientist со ссылкой на управление военно-морской разведки ВМС США сообщило, что американские разработчики представили беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая при помощи искусственного интеллекта сможет самостоятельно принимать решение об атаке вражеских кораблей и субмарин.

Подводный аппарат по документам проходит как автономная система подводного оружия для тайного использования. По заявлениям разработчиков, новинка поступит в войска в 2023 году и сможет ликвидировать подводные мины и самостоятельно прокладывать себе оптимальный маршрут.

По мнению военного аналитика, капитана 1 ранга запаса Василия Дандыкина, к заверениям инженеров США необходимо относиться настороженно, ведь основное назначение CLAWS в процессе создания может измениться, и в определенный момент субмарина сможет выполнять схожие с российским «Посейдоном» функции.

«Тут все надо делить на два, ведь, почему-то, США, выдвигая требования по технике, которая не имеет отношения к договору СНВ-III, включает туда подводный российский аппарат «Посейдон». Выходит, что в Пентагоне почувствовали реальную опасность от «Посейдонов», «Буревестников» и «Кинжалов», и тут нужно помнить, что у США огромное отставание в военной сфере, и таким образом (внося российские разработки в договор СНВ-3. — Прим. ФАН) они пытаются ограничить развитие России. Но они в контексте соглашения почему-то не упоминают ни Францию, ни Великобританию, обладающих достаточно приличным подводным флотом с ракетами, только Китай. Хотя, если сравнивать по военному потенциалу, это равноценные три державы — что Франция, что Великобритания, что Китай. Поэтому это с какой-то стороны шантаж, и в Вашингтоне прекрасно знают, что на такие условия совершенно точно ни Россия, ни Китай не пойдут», — поясняет эксперт.

Соответственно, заявляя, что «Посейдон» является предметом СНВ-3, США признаются, что они не располагают военной техникой и разработками, способными по своим характеристикам приблизиться к российским.

«Конечно, какие-то наработки у США есть, как и по подводным аппаратам, и по гиперзвуку, они же располагают огромными деньгами. Но то, что наши сотворили с тем же «Посейдоном» — это реально, у них не скоро такое оружие получится, и проект CLAWS с ним просто не сравнится, он не конкурент «Посейдону». То же соглашение СНВ-3, в которое американцы пытаются пропихнуть «Посейдон», говорит о том, что это так, иначе бы Вашингтон ничего не предлагал, если что-то серьезное у них есть, они обычно это не трогают. Когда они шли подписывать с нами договор по ПРО, они знали, что Россия в этом плане намного сильнее, а когда они разработали свои средства обороны, соглашение стало ненужным, и они из него вышли в одностороннем порядке. Так же они отказались от ДРСМД», — продолжает собеседник ФАН.

Говоря о возможности CLAWS самостоятельно, без участия человека определять цели и наносить по ним удары, военный аналитик подчеркивает, что это весьма опасная концепция.

«Проблема в том, что искусственный интеллект — дело опасное, особенно, если техника с ним используется под водой. Одно дело, когда установка в «Посейдоне» стоит конкретная — работа по конкретной цели, по конкретному курсу, и совершенно другое дело, когда CLAWS самостоятельно принимает решение. Здесь может быть какая-то элементарная ошибка — и все, даже при человеческом факторе было несколько инцидентов, когда мир оказывался на грани Третьей мировой войны. Только компетентность и выдержка людей позволила избежать катастрофы, а что говорить об ИИ? Это очень опасный момент, которому пока нельзя доверять», — заключил эксперт.

Напомним, в феврале стало известно, что к 2028 году Вашингтон оснастит ударные подводные лодки Virginia гиперзвуковыми ракетами. Эту статью предлагается включить в военный бюджет на 2021 финансовый год.