Порфирий Поздний 10 марта: история, традиции и приметы, что нельзя делать

Память святителя Порфирия Газского, которого в високосные годы западные христиане чтят 26 февраля, Русская православная церковь вспоминает 10 марта. Этот день важен в народном календаре как предвестник сезона полевых работ.

История праздника

Святитель Порфирий родился в Фессалониках (Греция) примерно в 346 году в богатой и знатной христианской семье. Порфирий рано посвятил себя делу Христову, самым известным местом его служения был город Газа, где он был епископом и где активно боролся с языческими культами.

Порфирия почитают в православной и католической церкви 26 февраля (10 марта) в високосные годы и 26 февраля (11 марта) в невисокосные годы (день смерти святителя).

Порфирий Поздний в народном календаре

На Порфирия на Руси говорили:

«Ранняя весна ничего не стоит, поздняя — обманет».

Считалось, что яркое солнце и первое тепло на Порфирия — обманчивы, впереди еще могут быть не только заморозки, но и настоящие морозы, губительные для первых посевов.

Поэтому на Порфирия на Руси были под запретом все полевые работы, иначе можно было навлечь холода.

Приметы на Порфирия

Хорошей приметой считалось, если 10-11 марта перелетные птицы уже начали возвращаться и вить гнезда, это был знак, что серьезные холода не вернутся, а значит можно рассчитывать на хороший урожай.

Также важно было, на какой стороне домов и деревьев птицы вьют гнезда: если на солнечной — лето будет холодным и дождливым; на северной — значит, птицы не боятся холода, и лето будет теплым.