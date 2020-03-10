Рецидивист из Новокузнецка ограбил девушку на первом свидании

Новокузнецк, 10 марта. Мужчина с ножом на первом свидании напал на знакомую из Интернета, отобрав у нее деньги и смартфон, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Новокузнецке, в полицию обратилась 22-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, через какое-то время после знакомства в соцсетях она предложила встретиться.

Девушка сняла квартиру на сутки и ждала в гости 31-летнего мужчину. Однако на свидание к ней пришел 55-летний мужчина и начал с угроз.

Он отобрал у жертвы более пяти тысяч рублей и телефон, после чего скрылся. Полиция задержала подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Новокузнецка.

Возбуждено уголовное дело о разбое, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что жительница Москвы оказалась в заложниках у мужчины, с которым познакомилась в Интернете. Злоумышленник неделю насиловал жертву.