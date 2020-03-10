Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков

Москва, 10 марта. Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки после принятия поправок в конституцию.

Она отметила, что россиян волнует будущее страны после 2024 года. По ее словам, некоторые соотечественники высказывались в том числе за то, чтобы президентом России был Владимир Путин, другие выступали за обновление власти, но хотели, чтобы действующий лидер был рядом.