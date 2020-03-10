Госдума поддержала блок поправок по изменениям в конституции

Москва, 10 марта. Госдума проголосовала за включение в законопроект об изменениях в конституции поправок, предусматривающих ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.

Этот блок поправок рекомендовали принять в профильном комитете по госстроительству и законодательству. Речь идет о более чем 110 дополнениях.

Кроме того, Дума поддержала предложенную президентом поправку о русском языке как языке государствообразующего народа.

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», — говорится в документе.

Стоит отметить, что эта поправка не означает, что русский будет единственным государственным языком в стране.

Республики в составе РФ могут устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти, местного самоуправления и госучреждениях и использовать их наравне с русским.

В соответствии с предложенной редакцией статьи 68 Конституции РФ, всем народам, проживающим в стране, будет гарантироваться право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития.

Напомним, во вторник в Госдуме проходит второе (основное) чтение законопроекта об изменениях в Конституцию РФ. Ранее нижняя палата парламента проголосовала за ряд поправок, в том числе, поддержала предложение лидера РФ Владимира Путина об упоминании бога в основном законе.