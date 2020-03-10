Доктор Мясников назвал впечатляющими меры против распространения коронавируса в РФ

Москва, 10 марта. Количество заболевших коронавирусом нового типа COVID-19 в России впечатляюще небольшое, это говорит об эффективности предпринимаемых мер. Об этом заявил главврач московской городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников.

К настоящему моменту известно о 20 случаях заболевания коронавирусом в России. По словам Мясникова, столь низкий показатель говорит об эффективности и своевременности предпринимаемых мер.

Врач подчеркнул, что предотвращение распространение инфекции – единственная мера, которая подвластна медикам. Остановить распространение вируса помогают выявление заболевших, их изоляция, перехват людей, вступавших в контакт с ними.

«Двадцать человек – это не цифры вовсе. Выглядит впечатляюще. Не дай бог проверять систему на прочность. Мы сидим на пороховой бочке – называется инфекция. Все эпидемиологи боятся вспышки заболеваемости», — подчеркнул специалист.

Мясников напомнил, что медики не могут лечить вирусы и грипп, единственная мера защиты ― предотвратить распространение. При этом в случае угрозы распространения заболевания необходимо будет принять жесткие меры, пишет РИА SM-News.

«Требуются жесткие меры. Останавливать все воздушное сообщение, изолироваться сразу. Не сейчас. Если будет серьезная болезнь», — добавил врач.

По последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 110 тысяч пациентов, скончались около 3,8 тысячи человек, вылечились — свыше 62 тысяч заразившихся. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба. В ВОЗ считают, что риск пандемии COVID-19 увеличился.