Россиянам предложили выплачивать негосударственную пенсию на пять лет раньше

Москва, 10 марта. Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал закон о снижение возраста для получения негосударственной пенсии. Закон позволит выплачивать негосударственные пенсии женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет, передает «Парламентская газета».

«Этот закон даст гражданам возможность получать негосударственную пенсию по достижении пенсионного возраста, действовавшего до начала пенсионной реформы», — пояснила сенатор Елена Бибикова.

Кроме того, документ гарантирует назначение негосударственной пенсии инвалидам и работникам Крайнего Севера, а также другим категориям граждан, которые обладают правом на досрочное получение страховых пенсий из Пенсионного фонда России.

Ранее президент России Владимир Путин предложил закрепить в конституции положение о сроках индексации пенсий. Согласно предложенной ко второму чтению поправке, индексация пенсий вРФи должна осуществляться «не реже одного раза в год».