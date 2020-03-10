Представитель Нагорного Карабаха рассказал об «отсутствующей» экономике региона

Экономика Нагорного Карабаха развивается, несмотря на блокаду. В частности, здесь можно пользоваться банковскими картами, а также мобильной связью местного и армянского операторов сотовой связи.

Об этом и о многом другом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, опровергая мифы об отсутствии экономики региона как таковой, рассказал представитель Республики Нагорный Карабах в России Альберт Андрян.

В первой части интервью собеседник ФАН осветил политическую и военную составляющие жизни региона, а также отношения с Россией.

Отметим, что название республики — «Нагорный Карабах» у многих устойчиво ассоциируется с боевыми действиями 90-х годов. В связи с этим не так давно решением руководства страны в официальный оборот также вошло историческое — «Арцах».

— Находясь в Арцахе, заметила, что там не работает российская мобильная связь: в какой-то момент она просто наглухо пропала, но зато развит банковский сектор. За счет чего одного нет, другое — есть?

— За счет того, что там работает свой оператор связи. Между Арменией и Арцахом есть роуминг. Сим-карты армянских операторов у нас работают, наш оператор работает там. Из российских операторов — в некоторых местах работает «Мегафон».

Сейчас все эти вопросы на повестке дня. И я думаю, что в скором времени в Арцахе появится еще один оператор — будет конкуренция, понижение цен, новые тарифы и т. д.

Банковская система, да, работает. У нас есть свой банк — «Арцахбанк», он работает и в Арцахе, и в Армении. Там есть его филиалы, а, соответственно, филиалы армянских банков есть в Арцахе.

У нас единое валютное пространство, и поэтому все работает достаточно мобильно, хорошо. Любой человек, приехавший в Арцах, может пользоваться своими карточками независимо от того, каким банком они выданы. Международная платежная система работает.

— Это обеспечивает Армения?

— Да.

— Из чего складывается экономика Арцаха? Некоторые «злые языки» утверждают, что экономики Арцаха как таковой просто нет…

— Если слушать «злые языки», можно подумать, что там вообще нельзя жить. Экономика Арцаха очень динамично развивается. Если бы не было этого развития, не было бы и банковской системы, о которой мы только что говорили. Ведь это — тоже часть экономики.

Наша экономика развивается настолько, насколько вообще позволяет ситуация, сложившаяся в Карабахе и вокруг него — блокада, нехватка торговых путей, официальных торговых отношений и т. д.

У нас вполне нормально развивается сельское хозяйство! Обеспечивает внутренние потребности нашей республики.

Наша промышленность — это в первую очередь энергетика. За последнее время были построены несколько мини-ГЭС. Сейчас республика полностью себя обеспечивает электроэнергией. Часть электроэнергии мы можем спокойно продавать Армении.

У нас есть горнодобывающая промышленность. Эта отрасль у нас развивалась еще в советское время. В Арцахе полно строительных материалов.

— А что вы добываете?

— Камень — мрамор, гранит, фельзиты, различные строительные материалы и т. д.

Кроме того, в последнее время у нас развивается горнорудная промышленность. Мы добываем медь и золото.

Помимо всего этого у нас есть минеральные источники. В последнее время очень серьезное развитие получил туризм.

Крупных предприятий, как было в советское время, сейчас нет. Скажем, шелковый комбинат, электротехнический завод, обувная фабрика, и т. д больше не работают, по крайней мере — в таком масштабе. Есть небольшие частные предприятия, которые обеспечивают некоторые потребности населения. Та же обувная фабрика сейчас шьет обувь для армии и отчасти закрывает эту потребность. Шелковый комбинат во время войны, к сожалению, был полностью уничтожен. Электротехнический завод, который занимался сбором ламп дневного освещения, закрыт. Там у нас был сборочный цех, мы из разных мест Союза получали комплектующие, и на нашем заводе собирали эти светильники. Потом это все вывозилось за пределы Карабаха. Сейчас потребности держать такой завод нет.

Есть швейные предприятия. Есть предприятия, которые перерабатывают продукцию плодоовощного хозяйства, делают различные консервы. В последнее время мы получаем хорошие урожаи зерна.

Главное отличие сельского хозяйства Арцаха в том, что мы не используем особых химикатов — удобрения и т. д, то есть у нас — чистое производство. Это, с одной стороны, хорошо, с другой — не позволяет получать огромные урожаи. Но при этом все в пределах допустимого, и в пределах нашей потребности.

Привлекаются достаточно серьезные инвестиции. Этим занимается министерство экономики и территориального развития республики.

Хорошими темпами идет строительство — в основном используются наши стройматериалы: камень, облицовочные материалы, и т. д. Ведется строительство дорог.

Все населенные пункты обеспечены природным газом, который мы получаем через Армению из Ирана, а также, тоже через Армению — российский газ.

— Вы говорите об иранском газе. Но ведь Азербайджан отчасти относит себя к иранской культуре, через шиизм... В связи с этим, как у Арцаха складываются отношения с Ираном?

— У нас вполне нормальные отношения с Ираном. Газ по обоюдному согласию мы получаем от них через Армению. Никаких препятствий не возникает. К чему себя относит Азербайджан — к иранской культуре, к турецкой культуре — это их дело. Они для себя принимают решения, мы к этому отношения не имеем.

В Иране проживает большая армянская диаспора. У нас всегда были нормальные отношения. Сейчас у нас с Ираном общая граница по реке Аракс. Я думаю, что нет таких разногласий, которые бы могли препятствовать взаимной торговле и взаимному развитию.

— То есть непосредственно у Арцаха есть торговые отношения с Ираном не через Армению?

— И через Армению, и непосредственно. Люди переезжают, торгуют. Может быть, это не официальные торговые отношения, от лица государства, но люди-то торгуют, минуя официальные государственные отношения. Во всем мире так! Эти отношения не обязательно как-то должно утверждать государство...

— То есть, ситуация с Азербайджаном никак не сказывается на отношениях Арцаха и Армении с Ираном?

— Нет. Иран самостоятельное, очень серьезное государство и само решает, с кем ему устанавливать те или иные отношения и как себя вести.