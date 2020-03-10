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Футуролог назвал шесть сценариев уничтожения человечества

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Футуролог назвал шесть сценариев уничтожения человечества

Стокгольм, 10 марта. Ученый из шведского Института исследований будущего Карим Джебари назвал основные сценарии уничтожения человечества.

Специалист оценил последствия климатического кризиса, извержения вулкана, глобальной пандемии, третьей мировой войны, восстания искуственного интеллекта и падения астероида.

Футуролог считает, что потепление во всем мире вряд ли приведет к гибели человечества. Для этого Земля должна стать непригодной для жизни. А пока для такой катастрофы нет предпосылок. Обратный эффект был бы возможен при глобальном похолодании.

Джебари напомнил о вспышке коронавируса в Китае, который распространился более чем в 70 странах мира. Но он уверен, что COVID-19 слишком слабый, чтобы представлять реальную опасность всему человечеству.

Специалист считает, что вероятность извержения супервулкана очень низкая. В разных частях света регулярно происходят извержения магнитудой до 7-8 баллов по шкале Рихтера. Но этого мало, чтобы стереть человечество с лица земли.

А вот ядерную войну нельзя сбрасывать со счетов. Это событие может вызвать множество последствий, в том числе «ядерную зиму», пишет Planet Today.

Ученый также не исключил вероятность падения на Землю астероида. Космический объект может привести к катастрофическим последствиям. 

Восстанание машин и искусственного интеллекта кажется ему маловероятным. Уровень развития технологий еще далек от того, о чем показывают в фильмах-катастрофах.

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