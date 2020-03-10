Суд оставил в силе решение взыскать с «ФБК» почти 88 млн рублей. ФАН-ТВ

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе иск о защите деловой репутации комбината школьного питания «Московский школьник» и отклонил апелляцию Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией».

Ранее судом было принято решение взыскать с ФБК 87,7 млн рублей упущенной выгоды за распространение сведений, порочащих деловую репутацию ООО «Московский школьник». Также суд обязал Навального опровергнуть недостоверную информацию.

«Суд оставил в силе решение первой инстанции, признав распространенные сведения недостоверными и порочащими. В том числе, суд оставил в силе взыскание упущенной выгоды со всех ответчиков в объеме, установленном в первой инстанции», — предает решение суда корреспондент ФАН.

Также к сумме взысканий прибавили 3000 рублей госпошлины. Навальный и Соболь на суды не явились.