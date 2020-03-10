СК завершил расследование дела экс-сенатора Дерева о хищении 110 млн рублей

Москва, 10 марта. Следственный комитет завершил расследование дела бывшего сенатора Вячеслава Дерева и его шестерых соучастников, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, Дерев с конца 2006 года по октябрь 2010 года, будучи учредителем ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий-2», руководил группировкой, в которую вошли его подчиненные Бэлла Джилаканова, Вагоршак Амбарцумян, Аслан Папшуов, Реарита Акбаева, Вера Гиренко и Апчар Патова. Как пишет «Вечерняя Москва», банда бывшего члена Совета Федерации похитила из российского бюджета более 110 миллионов рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, указал «АиФ».