Злостных должниц по алиментам среди женщин в России оказалось больше, чем мужчин

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась дискуссия, посвященная проблемам выплаты алиментов в России. В качестве экспертов выступили известные политики, юристы и правозащитники. На мероприятии побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-конференцию под названием «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам» открыл генеральный директор ФАН Евгений Зубарев. Он напомнил, что согласно статистике Федеральной службы судебных приставов, более 800 тысяч человек не платят алименты.

«В 2019 году по сравнению с 2018-м есть рост этой задолженности на 13%» — отметил он.

Замначальника отдела организации исполнительного производства Управления ФССП по Санкт-Петербургу Владимир Хачатурян сообщил о росте числа исполнительных производств по алиментам в городе за последние годы.

«Но в то же время говорить, что это значительный рост, наверно, не стоит. У нас за 2018 и 2019 годы прирост составляет 180 исполнительных производств. На сегодняшний момент он составляет 15 108 исполнительных производств», — сообщил Хачатурян.

При этом адвокат Наталья Аксенова заметила, что рост задолженностей по алиментам в России связан с пассивным поведением взыскателей алиментов.

«Не все, к сожалению, пользуются теми правовыми методами, которые предоставляет нам наше государство. Право на алименты имеют как рожденные в браке, так и внебрачные дети. Кроме того, алименты можно взыскивать, находясь в браке. Если супруг считает, он не получает достаточное содержание на своих детей, то он может обратиться с таким заявлением без расторжения брака и получить требуемые денежные средства», — объяснила она.

В этих условиях Аксенова советует всем взыскателям при нарушении их прав фиксировать данные обстоятельства и обращаться с письменным требованием о предоставлении алиментов. Проблему роста задолженностей может решить возможность взыскателя подать заявление о возбуждении уголовного дела против злостного неплательщика. В таком случае должник рискует получить судимость.

«Тогда человек будет искать работу с более высоким заработком. С одной стороны, человек лежит на диване, думая, что 18 лет исполнится ребенку — и все. С другой стороны, служба исполнения наказаний с муниципальными органами говорит ему: вот, пожалуйста — принудительные работы», — добавила Аксенова.

Со стороны общественной организации «Отцы страны» мнение о проблеме высказал Владимир Солодилов. Он рассказал, почему в большинстве случаев неплательщиками алиментов выступают отцы.

«В 90% случаев несовершеннолетний ребенок остается с матерью. Поэтому бремя уплаты налогов возлагается на родителя-отца. Отцы, которые уклоняются от обязанностей [по алиментам], это как протестное отчаяние в связи с тем, что они не могут исполнить свои родительские права и обязанности. Матери в силу каких-то обстоятельств препятствуют общению [отцов с детьми] в нарушение судебного решения», — указал Солодилов.

По его мнению, отцы готовы содержать ребенка и платить алименты матерям, но при этом не могут видеть «плоды своего участия» в воспитании и общении с детьми. Если бы со стороны женщин не было подобных нарушений, то количество должников среди отцов уменьшилось бы, считает Солодилов.

В числе возможных решений проблемы неуплаты алиментов значится создание специального фонда. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин оценил такую идею.

«На самом деле двоякая ситуация. Не могу сказать, что я поддерживаю это предложение. Возникнет ситуация, когда семьи, которые стабильно платят алименты, будут уходить от этого и перекладывать все это на плечи государства, и вектор неплательщиков увеличится», — озвучил Чебыкин свою позицию.

В любом случае, говорит парламентарий, за погашение всех задолженностей будет отвечать государство. При этом за несовременные выплаты в России приняты достаточно жесткие меры в отношении должника.

«Ограничение водительских прав, за границу не выехать, на имущество накладывают арест», — перечислил виды административной ответственности для неплательщиков алиментов депутат.

Модератор форума разведенных отцов Андрей Сырбу также убежден, что в России предусмотрены серьезные меры в отношении должников, вплоть до уголовной ответственности.

«Но в итоге от этого пострадают дети. Родители будут судимы, и трудоустройство будет для них затруднительно», — заявил эксперт.

Сырбу озвучил данные по соотношению мужчин и женщин, которые не платят алименты.