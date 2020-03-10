Москва, 10 марта. Госдума одобрила во втором чтении поправку президента РФ Владимира Путина, предусматривающую упоминание бога в Конституции России в историческом контексте.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — говорится в поправке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что упоминание бога в основном законе не изменит светского характера государства.

Напомним, с предложением включить в конституцию упоминание о боге в начале февраля выступил патриарх Кирилл. Епископ Русской православной церкви (РПЦ) объяснил, что большинство россиян верят в бога, и подчеркнул, что подразумевает не только православных, но и мусульман и представителей других вероисповеданий. Священнослужитель также напомнил, что бог упоминается и в гимне России.

Во вторник, 10 марта, в Госдуме проходит второе чтение поправок к конституции. После одобрения в ней, Совете Федерации и региональных парламентах документ поступит на подпись президенту страны, а затем состоится общероссийское голосование. Оно назначено на 22 апреля.