Источник ФАН объяснил, почему группа Little Big еще не представила песню для Евровидения

Москва, 10 марта. Каждый конкретный телевещатель самостоятельно решает, когда официально объявлять как участника предстоящего Евровидения, так и песню, с которой тот выступит на популярном музыкальном конкурсе. Никаких ранних жестких дедлайнов тут не существует. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, хорошо знакомый с регламентом проведения конкурса.

«Дедлайна на премьеру песни не существует в принципе, — заявил он. — Некорректно говорить, что Little Big «перенесли» премьеру. Потому что не существовало изначальной даты, когда эта премьера должна была состояться».

Раннее появилась информация, что группа из Санкт-Петербурга должна была представить свою композицию (а также клип) 9 марта. Этого не произошло, что дало повод кое-кому говорить о штрафе за «просроченный дедлайн», который теперь ждет Россию.

Премьера песни Little Big может состояться в любой день, хоть сегодня, 10 марта, хоть завтра, хоть в четверг. Но это будет сделано официально и без каких-либо домыслов и слухов.

Аналогичная ситуация, надо сказать, сложилась не так давно и вокруг ожидаемого многими объявления представителя нашей страны на конкурсе в Нидерландах.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что есть некий шорт-лист претендентов на поездку и выступление на Евровидении-2020. Потом многие уже поспешили написать о том, что был сделан выбор в пользу Александра Панайотова, который якобы уже мог заказывать билеты на май в Роттердам.

Но как мы знаем, все произошло иначе. Первый канал остановился на Little Big.

В данном случае, надо полагать, все решает только телевещатель, который и будет потом транслировать в прямом эфире конкурс — два полуфинала и финал.

Есть, впрочем, и исключение — если в какой-нибудь стране не проходят отборочные и публичные соревнования с голосованием, как членов жюри, так и телезрителей.

На данный момент неизвестны песни представителей только двух стран-участниц Евровидения-2020. Это — Азербайджан, который, по слухам, должен показать песню Самиры Эфенди (Эфендиевой) как раз во вторник, и Россия.

Согласно некоторым источникам, объявление конкурсной песни и клипа группы Little Big произойдет утром 13 марта. Но официальной информации от Первого канала на сей счет нет.

Юбилейный, 65-й по счету, певческий конкурс Евровидение-2020 с участием представителей 41 государства состоится в голландском Роттердаме с 12 по 16 мая.