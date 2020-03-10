США — мировой лидер по числу серийных убийц

Америка давно уже стала страной серийных убийств, их число в США бьет все мировые рекорды. Одна из причин этого страшного явления — извращенная «любовь» американцев к маньякам и другим преступникам.

Джозеф Де Анджело — 74-летний калифорниец, более известный как «убийца из Золотого штата», на днях сознался в расправе над 13 американцами в надежде с помощью признания избежать «высшей меры». Следователи уверены, что, помимо зверских убийств, на счету этого маньяка также не менее полусотни изнасилований. Преступления Де Анджело расследовались почти 40 лет, и сейчас, наконец, найдены неопровержимые доказательства его вины.

79-летний Сэмюэл Литл в октябре прошлого года признался, что между 1970-м и 2005-м убил 93 женщины. Если эта информация подтвердится, то, согласно данным, которые десятилетиями собирает ФБР, Литла можно будет назвать самым жестоким и «плодовитым» серийным убийцей в истории Соединенных Штатов.

Согласно экспертным исследованиям, именно США — абсолютный мировой рекордсмен по количеству серийных убийц. За все время существования в США полицейской статистики на территории страны было выявлено 2743 серийных убийцы, что составляет 67,41% от общего числа выявленных серийных убийц в мире. На втором месте с огромным отрывом — Великобритания, где орудовало 145 серийных убийц, а на третьем — ЮАР, где в различные годы совершали злодеяния 112 маньяков.

Более 50% американских серийных убийц — белые мужчины средних лет, которые душили, резали или травили своих жертв. Львиная доля жертв американских маньяков — молодые женщины. Такие штаты, как Калифорния, Флорида, Орегон, Аляска, Невада и Вашингтон, — излюбленные серийными убийцами места для жизни и совершения преступлений. По официальным данным, в одной только Калифорнии за 120 лет различные убийцы-психопаты расправились с 1507 жертвами.

Психопаты — «любимцы» Америки?

Имена самых кровавых американских психопатов, благодаря раздуванию этой темы в СМИ и любви американцев к созданию культов, — широко известны не только в США, но и в других странах. «Любовь» американцев к собственным маньякам безгранична: насильник и садист Тед Банди, гей-каннибал Джеффри Дамер или детоубийца Джон Гейси, прототип клоуна из книги Стивена Кинга «Оно», стали такими же символами Соединенных Штатов, как Мэрилин Монро или Микки Маус.

Многие психологи полагают, что эпидемия серийных убийств в США, пик которой пришелся на 1970–1980-е годы, была напрямую связана с активной военной экспансией Америки. Часть американского научного сообщества считает, что причиной массовых серийных убийств в тот период стала агрессивная пропаганда времен Вьетнамской войны и нездоровая атмосфера, которая насаждалась в американском обществе.

Хотя волна серийных убийств схлынула в 1990-е, скоро возможен новый подъем, прогнозируют эксперты. Причина в том, что процент психически больных американцев постоянно растет, как и количество ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством. Общество в США становится все более невротизированным, а агрессивная американская военная пропаганда снова набирает обороты.

Героизация маньяков

Феномен эпидемии серийных убийств в США во многом связан с тем, что преступников-маньяков американцы нередко превращают в героев. Практически любой маньяк — персонаж голливудского фильма, о психах-убийцах написаны десятки книг. Популяризация образов серийных убийц, начиная с Чарли Мэнсона, провоцирует появление у таких преступников множества подражателей, которые норовят повторить «подвиги» своих кумиров. По сути, американцы в погоне за сенсациями сами раскрутили маховик подобных преступлений; эта машина то немного замедляется, то ускоряется, но вряд ли когда-нибудь остановится.

Шутинг как альтернатива?

Вместо серийных убийств, совершенных сексуальными маньяками, в 2000-е и 2010-е годы США захлестнули массовые убийства, совершаемые при помощи огнестрельного оружия. Количество шутингов неуклонно растет, кровавые инциденты уносят все больше жизней. Только с 2000 по 2013 годы зафиксировано 160 массовых расстрелов.

Ряд исследователей настаивает, что между кровавыми преступлениями с многочисленными жертвами и актами внешнеполитической агрессии Вашингтона есть прямая взаимосвязь. За последние годы США сбрасывали бомбы на Афганистан, Пакистан, Ливию, Йемен, Сомали, Ирак, Сирию, и одновременно в Америке наблюдался резкий рост числа массовых убийств.

Сегодня Соединенные Штаты вновь переживают период слома системы нормальных общественных связей, настроение американского общества на глазах ухудшается. Последствия этого будут масштабными и, скорее всего, жестокими и разрушительными.