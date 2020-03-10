Кремль оценил ситуацию на нефтяном рынке

Москва, 10 марта. Волатильность на нефтяном рынке будет продолжаться, Москва просчитывает разные варианты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы видим развитие событий, относительную волатильность на рынках, которая по всей видимости будет продолжаться, но вместе с тем разные варианты заранее просчитывались и просматривались», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля подтвердил, что глава государства Владимир Путин на совещании с представителями ТЭК в преддверии встречи ОПЕК+ обсуждал различные сценарии.

«Действительно, на фоне международной конъюнктуры нефтяных рынков и тогда в преддверии рассмотрения этого вопроса в Вене в ОПЕК обсуждались самые разные сценарии. Действительно и среди представителей нефтяного сектора, и среди представителей соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные позиции. Это был рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты», — добавил Песков.

Песков подчеркнул, что разные участники совещаний отрасли на протяжении нескольких лет озвучивают разные позиции, это совершенно нормальный процесс.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть утром во вторник коррекционно растут на 7% после падения на 24–25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+. Напомним, резкое снижение было вызвано неопределенностью вокруг добычи сырья странами ОПЕК+ после того, как 6 марта, в пятницу, они не договорились об изменении параметров соглашения и о его продлении.