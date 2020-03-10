Путин встретится с Российским союзом промышленников и предпринимателей

Москва, 10 марта. Президент России Владимир Путин в 2020 году традиционно встретится с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, планирует ли глава государства на следующей неделе посетить съезд РСПП.

«Традиционно ежегодно президент съезд РСПП посещает, он встречается с членами бюро, поэтому такая встреча готовится и в этом году», — ответил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что для реализации возможностей человека государство должно создавать рабочие места, поддерживать малый и средний бизнес, развивать гранты, поддерживать перспективную молодежь.

Журналисты напомнили, что в проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер Владимир Путин сообщил, что государство должно делать все больше и больше, чтобы у людей было желание реализовываться в собственной стране. У Пескова спросили, что именно Москва собирается делать.

По словам Пескова, государству необходимо создание новых рабочих мест и атмосферы, при которой бизнес создает новые рабочие места.

Кроме того, к мерам по поддержке молодых людей Песков отнес реализацию программы поддержки малого и среднего бизнеса, развитие различных программ, грантов, программ поддержки перспективной молодежи, наиболее талантливой молодежи, ученых, выделение грантов для лабораторий.