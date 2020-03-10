Председатель Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов констатировал, что ремонт конституции необходим в современной России. Об этом он заявил 10 марта на заседании Государственной думы.

По словам Зюганова, действующая конституция, которую он называет «ельцинской», «насквозь пропитана кровью», в том числе — людей, погибших в ходе двух чеченских войн.

«Это конституция не уберегла нас ни от одной беды», — сказал лидер КПРФ.

«Ремонт конституции давно назрел», — подчеркнул Геннадий Зюганов.

По его мнению, обновленная конституция должна зафиксировать социальные гарантии для населения, но прежде всего — уберечь от развала системы управления, «укрепить народное представительство и парламентский контроль».

Напомним, что на обеспечение стабильности государства направлен целый блок дополнений в основной закон. В частности, назначение председателя правительства и гражданских министров теперь будет происходить только после утверждения кандидатов в Государственной думе. Назначение силовых министров и руководителей правоохранительных органов будет возможно только после проведения консультаций в Совете Федерации. Дополнительные полномочия получат Государственный совет (участвует в определении внешней и внутренней стратегии страны) и Совет безопасности.

Зюганов назвал важной поправкой в конституцию признание России правопреемником СССР. Это предложение поступило от фракции КПРФ в Думе и было поддержано президентом. Всего же при подготовке пакета обновлений конституции было учтено шесть поправок от коммунистической партии.

Обновленная конституция вступит в силу только в случае одобрения большинством граждан России, обладающих избирательным правом. Общероссийское голосование по дополнениям состоится 22 апреля.