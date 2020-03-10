Песков напомнил, что Путин не обсуждал с лидерами фракций инициативы по конституции

Москва, 10 марта. Тема, посвященная инициативам по поводу поправок к конституции, не поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина и председателей фракции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Встреча была в открытом режиме. Вы были свидетелями, тема не поднималась», — сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос журналиста, поднималась ли эта тема на личных встречах, Песков заявил: «На то они и личные».

В начале года президент России выступил с предложением об изменении основного закона страны. Его инициативу поддержали депутаты Государственной думы в первом чтении. Общероссийское голосование по поправкам планируют провести 22 апреля.