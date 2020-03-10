Эксперты выяснили, влияет ли рождение ребенка на карьеру россиянок

Москва, 10 марта. Работодатели и сотрудницы с детьми считают, что декрет не отражается на карьерном росте. Это подтверждается результатами опроса компании Superjob.

Согласно исследованиям, треть работодателей (33%) называют оптимальной продолжительностью отпуска по уходу за ребенком полтора года. 26% респондентов уверены, что уход в декрет любой продолжительности не сказывается на карьере.

При этом каждый второй работодатель заявил, что рост по службе не зависит от наличия детей. 44% россиян не видят зависимости между деторождением и карьерой. Этой точки зрения придерживаются в основном женщины.

А вот 41% респондентов в возрасте до 24 лет считают, что делать карьеру нужно до рождения ребенка. У большинства женщин карьерные ожидания не изменились после появления ребенка. При этом 41% женщин меняют место работы после выхода из декрета. Они уходят на фриланс или открывают собственное дело.

Опрос проводился с 25 февраля по 5 марта. В нем приняли участие представители 500 компаний, 1600 россиян из регионов РФ и 1600 матерей.

Ранее эксперты Superjob выяснили, как россияне распоряжаются семейным бюджетом. Они пришли к выводу, что две трети россиян привыкли к общему ежемесячному доходу. Средства распределяются между супругами вне зависимости от их вклада в бюджет.