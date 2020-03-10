Песков напомнил о запасе прочности российской экономики на фоне падения цен на нефть

Москва, 10 марта. Российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сохранить стабильность на фоне падения цен на нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Первое — сокращение спроса на мировых рынках на нефть фиксировалось и раньше, это объективная данность. Второе — подобная динамика и волатильность прогнозируются. Третье — напомню о неоднократных заявлениях президента на фоне турбулентности на мировых рынках — российская экономика обладает необходимым запасом прочности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает критичность ситуации.