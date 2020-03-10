Справедливость или алименты? Должно ли государство платить алименты вместо должников

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам», которая состоится во вторник, 10 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Статистика фиксирует рост неуплаты алиментов в стране. В чем проблема, почему приставы не могут заставить должников платить? Должен ли Государственный алиментный фонд закрывать долги злостных неплательщиков?
Под контролем Федеральной службы судебных приставов в настоящий момент числится более 800 тысяч должников. Согласно данным ФССП, в 2019 году россияне задолжали по алиментам 152 млрд руб. Это на 13% больше, чем в 2018 году, а за последние семь лет задолженность выросла в восемь раз!
Кому обычно суды в России присуждают выплачивать алименты? Почему истцы зачастую возражают против выплат? Какие ухищрения используют неплательщики и какова ответственность за злостное уклонение? Должно ли государство платить алименты вместо должников?
На эти и другие вопросы ответят гости медиагруппы — юристы, члены общественных организаций, руководители профильных ведомств, законодатели.
Приглашенные:
— Владимир Хачатурян, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу;
— Андрей Сырбу, модератор форума разведенных отцов;
— Андрей Тындик, член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов;
— Наталия Аксенова, адвокат;
— Константин Чебыкин, депутат Законодательного собрания Петербурга;
— Инесса Басанова, помощник регионального координатора общероссийской общественной организации «Совет матерей» по Петербургу и Ленобласти;
— Владимир Солодилов, представитель ОО «Отцы Страны» в Санкт-Петербурге;
— Екатерина Гордон, основатель Алиментного фонда.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16