Справедливость или алименты? Должно ли государство платить алименты вместо должников

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Почему приставы фиксируют рост задолженности по алиментам», которая состоится во вторник, 10 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Статистика фиксирует рост неуплаты алиментов в стране. В чем проблема, почему приставы не могут заставить должников платить? Должен ли Государственный алиментный фонд закрывать долги злостных неплательщиков?

Под контролем Федеральной службы судебных приставов в настоящий момент числится более 800 тысяч должников. Согласно данным ФССП, в 2019 году россияне задолжали по алиментам 152 млрд руб. Это на 13% больше, чем в 2018 году, а за последние семь лет задолженность выросла в восемь раз!

Кому обычно суды в России присуждают выплачивать алименты? Почему истцы зачастую возражают против выплат? Какие ухищрения используют неплательщики и какова ответственность за злостное уклонение? Должно ли государство платить алименты вместо должников?

На эти и другие вопросы ответят гости медиагруппы — юристы, члены общественных организаций, руководители профильных ведомств, законодатели.

Приглашенные:

— Владимир Хачатурян, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу;

— Андрей Сырбу, модератор форума разведенных отцов;

— Андрей Тындик, член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов;

— Наталия Аксенова, адвокат;

— Константин Чебыкин, депутат Законодательного собрания Петербурга;

— Инесса Басанова, помощник регионального координатора общероссийской общественной организации «Совет матерей» по Петербургу и Ленобласти;

— Владимир Солодилов, представитель ОО «Отцы Страны» в Санкт-Петербурге;

— Екатерина Гордон, основатель Алиментного фонда.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16