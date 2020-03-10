Баранец назвал ядерной шизофренией переброску американских бомбардировщиков B-2 в Европу

Военный обозреватель КП Виктор Баранец заявил, что, отправляя B-2 в Европу, американцы пытаются давить на своих вероятных противников.

Ранее европейское командование вооруженных сил США сообщило о переброске тяжелых стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit на авиабазу «Лажеш», которая располагается на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.

«Самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам», — значится в сообщении командования.

Отмечается, что передислоцированные самолеты приписаны к 509 и 131 бомбардировочным авиакрыльям ВВС США. При этом американское командование не стало уточнять, какое именно количество B-2 отправилось на острова.

Комментируя новость, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что у США довольно продолжительное время существует так называемая доктрина «передового ядерного базирования», которая предполагает, что переброска бомбардировщиков и их демонстрация в определенных регионах мира позволяет организовать психологическое давление на вероятных противников.

«Это такая американская фишка, которая стала традиционной. Им необходимо все время психологически давить на противника вот такой ядерной, бетонной плитой, чтобы она все время висела над противником. Они все время устраивают передислокацию, полеты, заявляют о некой авиационной ядерной доктрине, но главная опасность этих самолетов — это возможное применение стратегического ядерного оружия в Европе. И чем чаще оно поднимается в воздух, перемещается, тем печальнее и беспокойнее становится мир. Но американцам это нравится, они по-своему сходят с ума от этого, да и американским генералам это тоже нравится, потому что президент [Дональд] Трамп в восхищении, что его армия демонстрирует ядерные мускулы. Но это ядерная шизофрения», — комментирует эксперт.

И если в России прекрасно понимают причины стратегии психологического ядерного давления США, то жители ряда европейских государств смотрят на нее с настороженностью и опасением. Проблема для Европы заключается в том, что, размещая на территории некоторых стран ЕС ядерные боезаряды, аэродромы подскока, Вашингтон подвергает их опасности.

«Я не хочу быть Нострадамусом, но мне кажется, что в перспективе американцам с их ядерным оружием будет достаточно сложно обретать новых союзников. Союзники же понимают, что ядерное оружие это не мыло, оно требует обслуживания, а страна, на территории которой садятся ядерные бомбардировщики, страна, где располагаются ядерные американские бомбы, российским генеральным штабом отнесена к приоритетным целям в случае развязывания войны. И немцы, французы и, особенно, поляки должны знать — как только на их территории появится хоть одна ядерная бомба, сразу место дислокации обводится в Генштабе РФ красным кружком, и, в случае реальной военной опасности, мы будем в первую очередь ликвидировать эти объекты как объекты повышенной опасности для России. Это опасная, нервирующая мир игра, которая вынуждает его с опаской смотреть на чертей, носящихся на своих B-2 и таскающих в своем брюхе ядерные бомбы», — заключил Баранец.

Напомним, Авиабаза «Лажеш» расположена приблизительно в 1,6 тыс. км к западу от Лиссабона в стратегическом месте на полпути между Северной Америкой и Европой в северной части Атлантического океана.