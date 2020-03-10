Песков рассказал, повлияет ли эпидемия коронавируса на план поездок Путина

Москва, 10 марта. План поездок президента РФ Владимира Путина пока не подвергался корректировкам из-за эпидемии коронавируса, однако какие-то изменения касаемо крупных международных мероприятий за границей могут быть. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента напомнил, что в ближайшей перспективе рабочий график главы государства весьма обычный — он посещает регионы.

«Мы не исключаем, что какие-то крупные международные мероприятия за границей могут быть скорректированы, но специальных ограничений нет. Сейчас пока нет встреч, которые согласованы и намечены в Европе в ближайшей перспективе», — рассказал Песков, отвечая на вопрос о влиянии эпидемии на план визитов лидера РФ.

По последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 110 тысяч пациентов, скончались около 3,8 тысячи человек, вылечились — свыше 62 тысяч заразившихся. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба. В ВОЗ считают, что риск пандемии COVID-19 увеличился.

Многие страны ввели меры предосторожности. Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов во вторник ввел режим повышенной готовности в регионе для предотвращения распространения нового типа коронавируса COVID-19. В области зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Все заболевшие ранее посещали Италию.