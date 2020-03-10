Баранец уверен, что новый спецпосланник ООН должен заставить Турцию уйти из Ливии

Правительство Египта призвало Организацию Объединенных Наций (ООН) как можно скорее назначить нового специального посланника по поддержке Ливии на фоне недавней отставки Гасана Саламе. Новый кандидат на эту должность должен добиться гораздо больших результатов по внутриливийскому кризису, нежели его предшественник. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец уверен, что разрешить ситуацию в Ливии получится только в том случае, если военное вмешательство Турции будет остановлено.

Накануне, 9 марта, состоялся телефонный разговор главы МИД Египта Самеха Шукри с генсеком ООН Антониу Гуттеришем по ливийской проблематике. Представитель египетского внешнеполитического ведомства призвал ускорить назначение спецпосланника ООН по Ливии, тем самым ускорив мирное урегулирование кризиса в стране. Стоящая перед ним задача, выражающаяся в мирном решении конфликта, трудновыполнима — об этом Виктор Баранец рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Я ему не позавидую, его бросили в бурлящий кратер гражданской войны. Я бы пожелал ему успехов, прежде всего, по линии переговоров между противоборствующими сторонами. Его главная заслуга будет в том, что он волшебным взмахом руки может остановить пальбу, прекратить смерти. Если ему удастся примерить обе стороны путем переговоров, перевести военную фазу кризиса в политическую, то он будет заслуживать в Ливии памятника не из мыла, а из золота. Эта задача для многих экспертов сейчас является практически нерешаемой», — пояснил специалист.

Эксперт также добавил, что ключевая проблема, мешающая положить конец боевым действиям, заключается в решении других стран военным путем вмешаться во внутриливийский кризис.

«Вы понимаете, если бы в Ливию не вмешивались бы соседние страны, и прежде всего Турция, то вот эта задача могла бы выглядеть более-менее решаемой. Но дело в том, что над Ливией нависает Эрдоган с большой канистрой бензина, и все время плещет его в костер гражданского конфликта. Сегодня ливийцам надо дать возможность самим разобраться с положением дел в собственном доме. А потом уже звать на помощь соседей», — продолжил Баранец.

Говоря о новом спецпосланнике ООН по Ливии, военный обозреватель «Комсомольской правды» подчеркнул, что перед ним стоят две главнейшие задачи: усадить представителей противоборствующих сторон за стол переговоров, а также свести на нет военную интервенцию других стран, в частности, Турции.