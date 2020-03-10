Москва, 10 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, может ли повлиять ситуация с коронавиурсом в мире на мероприятия в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, планируются ли изменения в мероприятиях на 9 Мая, может ли быть пересмотрен состав участников. Песков рассказал, может ли повлиять коронавирус на празднование 9 Мая в Москве.

«Вы знаете, что в правительстве работает соответствующий штаб. В мире ситуация оставляет желать лучшего. На общеевропейском фоне благодаря усилиям и мерам, предпринимаемым у нас, ситуация в России благоприятная. Но это не повод для самоуспокоения. Пока на сегодня подготовка к празднованию Дня победы идет своим ходом, изменений нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

10 марта власти Монголии подтвердили появление первого случая заражения новым типом коронавируса. Инфекция была обнаружена у гражданина Франции, который прибыл на работу в Монголию транзитом через Москву. На данный момент правительство выявило 42 человека, с которыми общался пациент, а также 142 гражданина, имевших тесный контакт с зараженным.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За первые два месяца инфекция распространилась за пределы материкового Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден у 110 953 пациентов, скончались 3 877 человек, вылечились — 62 135.