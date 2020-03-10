LIVE: Должно ли государство платить алименты вместо должников?

Статистика фиксирует рост неуплаты алиментов в стране. В чем проблема, почему приставы не могут заставить должников платить? Должен ли Государственный алиментный фонд закрывать долги злостных неплательщиков?

Под контролем Федеральной службы судебных приставов в настоящий момент числится более 800 тысяч должников. Согласно данным ФССП, в 2019 году россияне задолжали по алиментам 152 млрд руб. Это на 13% больше, чем в 2018 году, а за последние семь лет задолженность выросла в восемь раз!

Кому обычно суды в России присуждают выплачивать алименты? Почему истцы зачастую возражают против выплат? Какие ухищрения используют неплательщики и какова ответственность за злостное уклонение? Должно ли государство платить алименты вместо должников?

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