Песков подтвердил, что Трамп не приедет на празднование 75-летия Победы

Москва, 10 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп не приедет в Москву на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский чиновник добавил, что Кремль пока не знает, на каком уровне будут представлены США на мероприятии 9 Мая.

«По дипломатическим каналам мы получили информацию, что президент не приедет», — сказал представитель Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп не сможет приехать в РФ для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы. При этом американская сторона заверила, что что будет представлена на высоком уровне, и рассматривает нескольких высокопоставленных лиц в качестве возможных участников американской делегации.